Emporio Sociale di Quarrata, parte la campagna di crowdfunding

L’Associazione Pozzo di Giacobbe ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma Go Fund Me per sostenere l’Emporio Sociale di Quarrata nella fase due dell’emergenza.

In questo periodo di lockdown l’Emporio Sociale è sempre rimasto aperto, e ha esteso la propria platea di beneficiari anche a coloro che stanno vivendo un momento di forte disagio economico proprio a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Con questa raccolta fondi vogliamo non soltanto continuare a garantire la possibilità di fare la spesa alle famiglie più in difficoltà, ma anche iniziare a progettare per loro percorsi di uscita dalla situazione di emergenza.

Ogni donazione servirà per acquistare nuovi dispositivi di sicurezza individuali (mascherine, disinfettanti, guanti monouso) per i nostri operatori e volontari, e per le persone che vengono all’Emporio a fare la spesa. I fondi raccolti ci permetteranno inoltre di continuare a cercare quei prodotti non facilmente reperibili, ma dei quali hanno bisogno anche le persone che accogliamo ogni giorno. La situazione legata al Covid-19 porterà inevitabilmente, e in alcuni casi ha già portato, conseguenze negative rispetto alle occupazioni, per cui purtroppo molte persone perderanno il lavoro. Attraverso l’Emporio Sociale vogliamo attivare percorsi di affiancamento delle persone più colpite dall’emergenza, al fine di promuovere progetti individuali di reinserimento sociale e di sostegno nella ricerca attiva del lavoro.

Se vorrete, potrete sostenere il lavoro dell’Emporio Sociale partecipando alla nostra raccolta fondi.

Ogni donazione, anche la più piccola, è importante! Grazie.

Campagna Go Fund Me Sosteniamo l’Emporio Sociale – Fase 2: https://bit.ly/3bddCQV

Fonte: Pozzo di Giacobbe - Ufficio stampa