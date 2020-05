Fiamme Gialle in lutto per la morte del maresciallo ordinario Giovanni Lavalle. L'uomo, 33 anni, si è spento ieri a Livorno dopo una brutta malattia. Lascia la miglie e tre figlie piccole. I funerali si terranno domani proprio a Livorno in forma privata.

Lavalle era nato a Varese, arruolato a 24 anni, dal 2013 al 2019 aveva prestato servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Parma e dagli inizi del 2020 era stato trasferito a Livorno, città che lo aveva adottato da quando, poco più che un bambino, vi mise piede dopo il trasferimento del padre, sovrintendente, ora in congedo, della stessa Gdf.