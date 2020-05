Fondazione CR Firenze dona 300 tute alla Misericordia di Empoli

Consegnate alla Misericordia di Empoli e al Centro Residenziale “V.Chiarugi”, 300 tute protettive da parte della Fondazione CR Firenze che attraverso l’ascolto del territorio ha fatto propri i bisogni e le esigenze della comunità in un momento così complesso. Si tratta in particolare di una donazione per aiutare la confraternita ed i suoi operatori a fronteggiare l’emergenza sanitaria di questo periodo.

Il materiale è stato consegnato nella giornata di martedì 5 maggio da Ugo Bargagli, responsabile del settore Beneficenza della Fondazione CR Firenze.

“La donazione che consentirà al personale sanitario di poter lavorare in maggior sicurezza – ha sottolineato Gianpaolo Lastrucci, membro del Comitato d’indirizzo della Fondazione per il territorio Empolese Valdelsa - è un modo concreto per essere vicini a chi ogni giorno è in prima fila, mettendo a repentaglio la propria salute per tutelare quella degli altri”.

“Si tratta di una donazione preziosa per la quale ringraziamo la Fondazione CR Firenze– commenta Pier Luigi Ciari governatore della Misericordia- non è facile in questo periodo reperire del materiale. Le tute serviranno ai nostri operatori del Centro Residenziale “V.Chiarugi” e ai volontari della Misericordia impegnati nei servizi maggiormente esposti a rischio”.

Fonte: Misericordia di Empoli