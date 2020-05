Fondazione Fiorenzo Fratini dona 100 sim agli studenti senza connessione internet

Cento schede sim da 30 giga l’una sono state donate dalla Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus agli studenti che hanno problemi di connettività e quindi maggiore difficoltà a seguire la didattica a distanza. “Il tema della connettività è un tema che riguarda molti studenti che stanno seguendo le lezioni da casa” ha detto l’assessore all’educazione Sara Funaro. “E’ importante dare risposte a tutti e ringrazio la Fondazione Fiorenzo Fratini che ha risposto subito a questa necessità comprando e donando le schede a chi ne ha bisogno e per l’attenzione che da sempre ai nostri ragazzi e alle loro necessità”. Ringrazio anche i Quartieri che ci aiutano nella distribuzione delle schede sim e che hanno effettuato una verifica sui bisogni degli studenti in collaborazione con gli istituti scolastici”.

“Siamo felici di poter collaborare così attivamente con il Comune di Firenze e con l'assessore Sara Funaro – ha detto la presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini Giovanna Fratini-. In questa emergenza abbiamo sostenuto con App to Young, insieme al Provveditorato agli Studi, all' Aou Meyer e all'Ordine Psicologi Toscana, una task-force per supporto psicologico Covid-19. La donazione di cento schede sim è un altro piccolo contributo che la nostra Fondazione Fiorenzo Fratini ha voluto donare a tante famiglie con figli in difficoltà economica permettendo loro di seguire al meglio le lezioni giornaliere tramite internet".

"Ringraziamo la Fondazione Fratini, ringraziamo di cuore i nostri volontari che effettuano la distribuzione dopo aver fatto quella dei tablet. Siamo certi - spiegano i presidenti dei cinque quartieri - che questo sarà un piccolo ma fondamentale supporto per famiglie più in difficoltà e per i loro bambini e ragazzi che ci sono stati segnalati dagli istituti comprensivi e che così potranno svolgere al meglio la didattica a distanza".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa