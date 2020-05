Giglioli propone: "A San Miniato uno spazio pubblico per Bartali"

A poco più di venti anni dalla scomparsa di uno dei più grandi ciclisti di sempre, San Miniato pensa a uno spazio per Gino Bartali. Il 5 maggio 2000 veniva a mancare il ciclista fiorentino, figura intramontabile della bicicletta e personaggio storico di tutto rispetto, dato che si parla del 'Giusto tra le Nazioni'.

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, è da sempre un appassionato di sport e di ciclismo. Ha colto l'occasione dell'anniversario della scomparsa di Bartali per fare una proposta, che per ora è solo su Facebook ma che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.

"In quest'anno così particolare, che ci ha addirittura privati del Giro d’Italia, sarebbe secondo me molto bello (di sicuro lo sarebbe per noi amanti del ciclismo) se dedicassimo uno spazio pubblico al nome di Gino Bartali" ha scritto Giglioli su Facebook.

Bene ripetere che per adesso è solo una proposta, anche perché l'iter per le intitolazioni non si risolve in pochi secondi (tra l'altro la città della Rocca in questi giorni vive un fervente dibattito interno per un'altra intitolazione). Intanto, però, San Miniato si prepara.

Certo è che se a decidere fossero solo i follower di Giglioli, allora sarebbe un plebiscito: in tantissimi hanno sposato la causa del sindaco e vorrebbero una zona dedicata a Bartali, addirittura c'è chi ha proposto una piazza Gino e Fausto per ricordare pure Coppi.