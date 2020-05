Il turismo che verrà, video-conferenze a Montespertoli

Sta prendendo avvio in queste settimane il progetto di Marketing Territoriale, fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio turistico e culturale di Montespertoli promuovendo la conoscenza, la fruibilità e la comunicazione delle tante eccellenze del territorio.

"Sarà immaginando un marketing non convenzionale e innovativo che Montespertoli ripartirà: lo farà offrendo innovazione e esperienze di vita reale in quella che è la nostra campagna toscana. Questa la nostra prospettiva per il futuro, una prospettiva che stiamo costruendo insieme." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

La situazione attuale porta inevitabilmente ad una riflessione sulla ripartenza del turismo e sulle nuove modalità di viaggiare e rappresenta un’opportunità per le imprese per farsi avanti e distinguersi. Per questo motivo, l'Amministrazione Comunale ha deciso di proporre tre videoconferenze gratuite rivolte alle strutture ricettive, ai ristoratori, alle aziende agricole e a tutti coloro che lavorano nell'ambito turistico.

"L'emergenza Covid-19 sta cambiando il modo di pensare e di viaggiare ed impone un'attenta riflessione sull'approccio al turismo che risulta purtroppo uno dei settori più colpiti e più danneggiati dalla pandemia. Questo ciclo di incontri rappresenta un'occasione per ripensare alla valorizzazione del nostro territorio ed un primo passo verso l'organizzazione concreta della ripartenza." aggiunge Alessandra De Toffoli, Assessore al Turismo.

L'Amministrazione Comunale sta inoltre studiando una serie di azioni volte a promuovere l'offerta turistico-culturale di Montespertoli attraverso la definizione di un piano strategico di Marketing Territoriale e sta lavorando ad un pacchetto di misure atte ad aiutare le attività turistiche in questo difficile momento.

Di seguito il calendario delle video conferenze 'Il turismo che verrà: prospettive e idee per la ripartenza':

venerdì 8 maggio - ore 18:00

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Prepariamoci alla ripartenza nel settore turistico.

dott. Emanuele Buti, Tecnico della Prevenzione

venerdì 15 maggio - ore 18:00

L'enoturismo in Toscana: prospettive e opportunità.

Gennaro Giliberti, Dirigente Regione Toscana

Introduce Ivan Giorgio Tarzariol, presidente dell'Associazione AssoEnologi sez. Toscana

venerdì 22 maggio - ore 18:00

L’unione fa la forza: esperienze di unioni di viticoltori e di marketing territoriale

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a partecipazione@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa