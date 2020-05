La pianista Giulia Mazzoni dona mascherine alla Rsa di Poggio a Caiano

Oggi la RSA San Francesco di Bonistallo ha ricevuto in dono uno scatolone di mascherine, per la tutela degli operatori e degli ospiti della struttura. A contattare il sindaco Puggelli, manifestando la volontà di effettuare la donazione, è stata Giulia Mazzoni, pianista poggese conosciuta a livello internazionale. L’artista, che da tempo gira il mondo con la propria musica e che proprio quest’anno avrebbe dovuto tornare ad esibirsi in Cina, ha fatto arrivare da lì una grossa fornitura di mascherine per poterle regalare agli ospedali e le strutture del territorio che ne hanno bisogno. Tra i destinatari, la casa di riposo di Poggio a Caiano, sua città natale, dove si è presentata questa mattina con il gradito scatolone.

“Anche questa mattina – dice il sindaco Francesco Puggelli – abbiamo avuto una nuova prova del grande cuore dei poggesi. Giulia Mazzoni si era presentata in Comune alcuni mesi fa, al suo rientro da una tournée negli Stati Uniti, ed è stato un piacere conoscere quest’artista che ci rende orgogliosi all’estero. La sua telefonata, nella quale mi ha chiesto indicazioni per la donazione che intendeva fare, è stata ancora più gradita. La cura del territorio, passa anche da questi gesti: se chi ha le possibilità e le capacità le mette a disposizione dei più fragili, dei più bisognosi, la ripartenza sarà certamente migliore”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa