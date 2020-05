L’appello del Sindaco alla solidarietà tra proprietari e locatari per ridurre gli affitti commerciali

“Ridiscutere i canoni di locazione per almeno tutto il periodo dell’emergenza può rappresentare un’azione utile alla ripartenza”. Così il Sindaco Edoardo Prestanti, che lancia un appello alla solidarietà tra i proprietari e i locatari per ridurre gli affitti commerciali, sottolineando che “Come amministrazione mettiamo a disposizione un tavolo comune aperto alle categorie economiche, che rappresentano le nostre attività e i nostri commercianti, e ai rappresentanti dei proprietari dei fondi, al fine di individuare insieme una soluzione al problema”.

Come precisato dal Sindaco, stiamo attraversando un momento di estrema urgenza e necessità, “Un peso che la nostra comunità non ha mai sopportato prima dell’esplodere dell’epidemia Covid-19. All’emergenza sanitaria, che sta mostrando i primi importanti segnali di miglioramento, si sta affacciando una nuova e temibile crisi, quella sociale ed economica”. E fra i soggetti più colpiti ci sono coloro che maggiormente hanno dovuto restringere la propria attività a causa degli effetti del lockdown. “Un grido d’aiuto emerge con forza da queste realtà economiche, la cui risposta deve essere necessariamente collegiale, ogni soggetto pubblico e privato deve fare la propria parte – ha aggiunto il sindaco Prestanti -. Nel periodo attuale le entrate di molte attività chiuse sono azzerate non per una scelta o volontà imprenditoriale, ma per effetto di misure necessarie alla tutela della salute pubblica di tutti noi. Ridiscutere i canoni di locazione per almeno tutto il periodo dell'emergenza, può rappresentare un’azione utile alla ripartenza”, ha aggiunto il Sindaco, rimarcando come, oggi più che mai, ci sia bisogno di uno sforzo di comunità.

“E’ il momento della solidarietà e del buonsenso, l’obiettivo comune deve essere quello di far ripartire le attività economiche e allo stesso tempo garantire il pagamento degli affitti. Dobbiamo seminare per il prossimo futuro. C'è bisogno del sostegno di tutti per superare questo straordinario momento d’emergenza sanitaria, economica e sociale. Per questo come amministrazione mettiamo a disposizione un tavolo comune con categorie economiche e rappresentanti dei proprietari dei fondi, per cercare tutti insieme una soluzione al problema. Chiedo a tutti il massimo impegno”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa