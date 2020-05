Lavori ad un edificio, chiuso un tratto di via Turi

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di giovedì 7 maggio 2020, per lavori di manutenzione straordinaria ad un edificio privato verrà chiuso al transito veicolare il tratto di via Turi compreso tra le intersezioni con corso Mazzini e largo Galilei. In largo Galilei sarà consentita la sola sosta veicolare senza la possibilità di uscire da tale largo percorrendo via Turi. La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa