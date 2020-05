Lions Club dona un defibrillatore a Quarrata, verrà collocato in una scuola

l Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese ha donato un defibrillatore al Comune di Quarrata, con la richiesta che venga collocato in una delle scuole del territorio comunale. Stamattina il Presidente Stefano Martini e il segretario Franco Baldi hanno consegnato nelle mani del Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti il dispositivo salvavita, frutto di una raccolta di fondi interna tra i soci.

“Ringrazio il Lions Club di Quarrata Agliana e Pianura Pistoiese – afferma il Sindaco Mazzanti – per il gesto di generosità. Nei prossimi giorni mi metterò in contatto con il dirigente dell’Istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno, per condividere con lui la migliore collocazione per questo apparecchio, che avverrà alla riapertura delle scuole. E’ infatti mia intenzione, d’accordo con gli amici del Lions, posizionarlo all’interno di una delle scuole di Quarrata, con la speranza, ovviamente, che non debba mai servire”

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa