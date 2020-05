Ripartono i matrimoni a San Miniato, si sposa un erede di Totò

I matrimoni a San Miniato riprendono e lo fanno con un parente d'eccezione. Nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, si sono svolte le prime nozze nell'era Covid-19 nella città della Rocca. A officiarle è stato il sindaco Simone Giglioli, ovviamente munito di guanti e mascherina.

In questa fase dell'emergenza Coronavirus, però, non è possibile assistere ai matrimoni. Devono essere presenti gli sposi, i testimoni e chi celebra le nozze - in questo caso Giglioli. Bisogna inoltre mantenere la distanza interpersonale.

A San Miniato è convolato a nozze nientedimeno che uno degli eredi del principe della risata, vale a dire Antonio De Curtis, in arte Totò. Ha scelto la Sala delle Sette Virtù al primo piano del palazzo comunale per un momento importante della sua vita. Parenti d'arte, insomma.

Intanto a San Miniato i matrimoni riprendono e si tratta di un periodo particolare, perché a maggio le nozze fissate erano molte, almeno tre a settimana. Non è un vero ritorno alla normalità, ma la cittadina del Cuoio ci si avvicina.