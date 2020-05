Mercato a Empoli, la ripartenza: 30 banchi, area con varchi

Dopo la ripresa dei mercati rionali domani, giovedì 7 maggio, a Empoli, tornerà a svolgersi il primo mercato settimanale. Come noto la riapertura è dedicata alle sole tipologie merceologiche alimentari. L'area del mercato settimanale del giovedì avrà un ingresso contingentato e si svolgerà solo all’interno del parcheggio di fronte al palazzetto dello sport ‘Albano Aramini’. Ci saranno due varchi per l’entrata e due per l’uscita. Saranno sorvegliati da personale incaricato dal Comune, ovvero le associazioni che fanno parte del sistema di Protezione Civile: Croce Rossa, Miseriordia e Pubblica Assistenza. La zona sarà presidiata anche dalla polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Nell'area del mercato l'accesso sarà regolamentato in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di minimo 1 metro, minori e disabili possono essere accompagnati, tutte le persone dovranno ovviamente indossare la mascherina protettiva.

Gli operatori dovranno indossare mascherina e guanti e mettere a disposizione dei clienti gel disinfettante e guanti monouso. L'avvicinamento al banco è consentito a non più di due clienti per volta. In un’area che solitamente ospita oltre 80 banchi, ve ne saranno poco più di 30. Questo permetterà di avere una distanza fra i banchi di circa 7 metri. È assolutamente vietata ogni forma di assembramento. Al momento si tratta della vendita dei soli prodotti del settore alimentare.

«Ripartiamo col mercato, in forma ridotta e quindi solo dedicata ai generi alimentari. Sarà per tutti un primo test a cui ci sottoponiamo – ha spiegato Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle attività produttive – dico tutti perché mi riferisco a noi organizzatori e operatori che dovremo vigilare. Agli ambulanti che ripartono dopo un lungo stop e a loro va il ringraziamento e la solidarietà per la pazienza e per aver compreso il sacrificio a loro richiesto. Ma anche per i cittadini a cui raccomandiamo buon senso e ragionevolezza nelle eventuali attese all’ingresso e nella comprendere che si dovrà andare al mercato con l’obiettivo di acquistare e fare la spesa e non, come è capitato a tutti, con l’interesse di stazionare e fare due chiacchiere per vedere gente. Dovremo tutti pernsare a rispettare le misure per mantenere il distanziamento sociale e cercando di evitare possibili situazioni a rischio contagio. Insomma tutti dovremo provare a far garantire il rispetto delle regole. Ringrazio anticipatamente per la collaborazione tutte le persone coinvolte».

L’area del mercato chiuderà dalle 6 di domani mattina per riaprire intorno alle 16, dopo la pulizia delle strade. Il mercato sarà aperto dalle 7.30 circa alle 13.00. L’ingresso avverrà dal lato del ponte sull’Orme, l’uscita dalla zona di Via del Pentathlon. Ingresso e uscita anche dalla passerella pedonale sull’Orme. Sarà chiuso l’ingresso centrale su Via Olimpiadi di fronte allo stadio. Per camminare tra i banchi sarà garantito un corridoio centrale.

MERCATALE – Sabato 9 maggio riprenderà anche l’appuntamento con il Mercatale in Empoli. Si svolgerà al momento sempre nel parcheggio di Via Bisarnella, non in Piazza della Vittoria, per consentire il distanziamento fra i banchi. Appuntamento dalle 8 alle 13. Anche in questo caso sarà necessario garantire distanziamento sociale e l’uso delle mascherine. «Anche per la nostra fiera dei prodotti locali di qualità riapre la vetrina – spiega l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini –, siamo felici di questo perché si tratta di un appuntamento atteso da tutti i produttori delle eccellenze agricole del nostro territorio e non solo. Grazie alle aziende che vi parteciperanno e a tutti coloro che lavoreranno per garantire l’evento che riprende dopo tanto attesa».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa