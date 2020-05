Ok a rifacimento del tetto sventrato alla scuola per l'infanzia di Santomoro

Il consiglio comunale di Pistoia di lunedì 4 maggio ha approvato una delibera di somma urgenza per il rifacimento di una porzione del tetto della scuola per l'infanzia Lo Scoiattolo di Santomoro. Le forti raffiche di vento il 26 e 27 marzo scorsi avevano provocato il distacco di una parte del manto di copertura. La giunta ha sottoposto all'assemblea consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa, presentato dall'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei.

«Il 26 e 27 marzo nella nostra città – ha spiegato Bartolomei - si è verificato un forte vento di tramontana che nella zona della Valle delle Buri, vista la sua conformazione, ha avuto una forza e un impatto sul territorio superiore rispetto alla città. Queste forti raffiche hanno provocato il distacco di una parte del manto di copertura della scuola dell'infanzia Lo Scoiattolo, manto di copertura che è rimasto ancorato all'edificio comunale solo per una piccola parte, creando anche un danno ad un cavo di Enel. Proprio per questo motivo siamo dovuti intervenire prontamente e in via d'urgenza per la rimozione della copertura staccata e la risistemazione del tetto per un costo complessivo di 12.000 euro. Il lavoro è stato realizzato in 3-4 giorni. Quando la scuola potrà riaprire sarà pertanto idonea a ospitare i bambini».

Il provvedimento è stato deliberato con 23 voti favorevoli (Pistoia Concreta, Fratelli d'Italia, Forza Italia – Centristi per l'Europa, Lega per Salvini premier, Amo Pistoia, Movimento 5 stelle, Italia Viva, Pistoia Spirito libero e Pistoia Città di tutti), nessun contrario e l'astensione del PD, che nella dichiarazione di voto ha puntualizzato di concordare con l'intervento e di astenersi coerentemente con quanto sempre fatto per le spese effettuate con procedure semplificate di questo tipo, lasciando proseguire l'iter senza impedimenti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa