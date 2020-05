Fase 2 nel Comprensorio del Cuoio, gli orari delle Poste dal 4 maggio

Quali poste rimarranno aperte nel Comprensorio del Cuoio in questa fase 2 dell'emergenza Coronavirus? Sono molte le modifiche per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura. In tante rimarranno aperte solo la mattina e a giorni alterni, specie nelle frazioni. Solo l'ufficio di Santa Croce sull'Arno farà orario continuato nella Zona del Cuoio, gli altri solo la mattina.

Andiamo a dare un'occhiata ai nuovi orari in vigore dal 4 maggio nei comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

Orari Poste, le aperture nel Cuoio dal 4 maggio

Castelfranco di Sotto: aperto solo la mattina dal lunedì al sabato.

Orentano: aperto solo la mattina del giovedì, chiuso tutti gli altri giorni.

Villa Campanile: aperto solo la mattina di lunedì, martedì e giovedì, chiuso tutti gli altri giorni.

Capanne: aperto solo la mattina di martedì, giovedì e venerdì, chiuso tutti gli altri giorni.

Casteldelbosco: aperto solo la mattina di martedì, giovedì e sabato, chiuso tutti gli altri giorni.

Marti: aperto solo la mattina del giovedì, chiuso tutti gli altri giorni.

Montopoli in Val d'Arno: aperto solo la mattina di martedì, mercoledì e sabato, chiuso tutti gli altri giorni.

San Romano: aperto solo la mattina dal lunedì al sabato.

Corazzano: aperto solo la mattina del venerdì, chiuso tutti gli altri giorni.

La Scala: aperto solo la mattina di lunedì, mercoledì e venerdì, chiuso tutti gli altri giorni.

La Serra: aperto solo la mattina del mercoledì, chiuso tutti gli altri giorni.

Ponte a Egola: aperto solo la mattina dal lunedì al sabato.

San Miniato: aperto solo la mattina dal lunedì al sabato.

Santa Croce sull'Arno: aperto mattina e pomeriggio dal lunedì al venerdì (orario 8.20-19.05), aperto la mattina del sabato.

Staffoli: aperto solo la mattina di lunedì, martedì e venerdì, chiuso tutti gli altri giorni.

Montecalvoli: aperto solo la mattina di lunedì, mercoledì e venerdì, chiuso tutti gli altri giorni.

Santa Maria a Monte: aperto solo la mattina dal lunedì al sabato.

NOTA BENE: gli orari della mattina dal lunedì al venerdì sono 8.20-13.45 (esclusa Santa Croce che fa orario continuato); chi apre il sabato lo fa con l'orario 8.20-12.45.

Gianmarco Lotti