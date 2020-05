Pd Cascina: "Un primo passo per la ripartenza dello sport"

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Cascina hanno inviato una lettera al sindaco reggente, per un impegno per il settore sportivo. A partire dal tennis.

Un primo passo per la ripartenza dello sport

Gentile sindaco,

le misure della “Fase 2” di contrasto al Covid-19 sono determinate da linee nazionali che possono essere in parte declinate e adeguate localmente. Riteniamo fondamentale il mantenimento di un alto standard di sicurezza, visto il livello di rischio infezione da virus, ma contiamo che, nel pieno rispetto delle norme, alcune attività possano riprendere. In particolare partendo da quelle a carattere individuale.

Il territorio di Cascina ha una lunga tradizione di pratica tennistica e anche il nostro Comune potrebbe far ripartire questo sport, come già fatto da altri enti locali. In generale per gli impianti è possibile prevedere il tennis giocato in singolo con il solo utilizzo dei campi e senza apertura di spogliatoi e altri spazi. La pratica potrebbe partire con una gestione delle prenotazioni dei campi, in modalità online o telefonica, in modo da evitare sovrapposizioni tra l’entrata e l’uscita dai campi. Tra ogni turno di gioco potranno intercorrere almeno 20 minuti, in modo da garantire la sanificazione degli arredi interni al campo, e in caso di presenza di più campi la programmazione delle prenotazioni dovrà prevedere orari sfalsati in modo da evitare l’accesso contemporaneo ai medesimi da parte di più persone.

Cordiali saluti,

I consiglieri comunali del Pd di Cascina

Fonte: Pd Cascina