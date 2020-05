Portale edilizia, pratiche online a Montelupo Fiorentino

Prosegue la trasformazione digitale di Montelupo Fiorentino. Lo sportello unico per l’edilizia diventa telematico e affianca quello già esistente delle attività produttive. L’obiettivo è garantire a professionisti, cittadini e imprese il diritto a relazionarsi col Comune usando esclusivamente la telematica.

Da venerdì 8 maggio a Montelupo sarà ancora più semplice presentare le istanze, grazie all’attivazione di un servizio che consente l’invio delle pratiche edilizie on-line.

Si tratta di una novità che riguarda tutti i professionisti del settore edilizia e costituisce un ulteriore passo in avanti nella modernizzazione del sistema informativo del comune di Montelupo. Il servizio mira ad essere omogeneo per i Comuni dell'Empolese Valdelsa con fini di semplificazione.

Viene messo a disposizione dei tecnici un nuovo strumento telematico che, previo l’accreditamento, consente la presentazione delle pratiche interamente on-line rispettando una procedura standardizzata che guiderà il tecnico titolare dell’istanza.

In prima istanza il portale riguarderà le procedure inerenti CIL, CILA, SCIA, PERMESSI DI COSTRUIRE E ATTESTAZIONE ASSEVERATA DI AGIBILITÀ che rappresentano oltre l’80% delle richieste portate avanti dai professionisti del settore.

Il portale web per la trasmissione delle pratiche edilizie ha l’obiettivo di riunire le pratiche edilizie combinando l’attività di backoffice del comune a quella di front office riguardante i cittadini e i professionisti.

Di fatto si configura come parte del percorso previsto dal Piano triennale della Pubblica Amministrazione del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e dall'Agenzia per l’Italia digitale, piano che ha ricevuto un’importante spinta proprio durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

Lo sportello unico per l'edilizia si affianca a quello già attivo delle attività produttive: in questo modo i professionisti, i cittadini e le aziende potranno fare numerose pratiche senza dover recarsi in comune.

«L’attivazione del servizio – spiega il Sindaco Paolo Masetti – mira a favorire la collaborazione tra pubblico e privato in un settore strategico come quello edile; con l’obiettivo ultimo di valorizzare il patrimonio territoriale e di perseguire quella semplificazione amministrativa di cui da tanto tempo si parla e a cui ora dobbiamo dare concretezza attraverso la transizione al digitale».

Accedere al portale per l'invio delle pratiche è semplice: è possibile usare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attivabile da chiunque gratuitamente, la Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi, che tutti abbiamo in tasca, oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Nella specifica sezione EDILIZIA/URBANISTICA del sito del Comune è disponibile un manuale d’uso per l’invio delle pratiche edilizie on-line che accompagna l’utente nell’utilizzo dello strumento.

I link di riferimento sono:

servizio e manuale d'uso: http://sigepro.empolese-valdelsa.it/montelupofiorentinosue

sezione Edilizia/Urbanistica del Comune: http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/elenco-servizi/urbanistica-edilizia

