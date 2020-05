Riapre la stazione ecologica di San Miniato Basso: prenotazioni per appuntamento

Si avvisano i cittadini del Comune di San Miniato che, da giovedì 7 maggio, riaprirà la stazione ecologica a San Miniato Basso. L’accesso sarà consentito esclusivamente alle utenze domestiche, un utente alla volta e previo appuntamento preso telefonicamente allo 0571/42692 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. E' possibile chiamare già oggi (6 maggio) per prendere un appuntamento.

COME COMPORTARSI:

Saranno presi appuntamenti con cadenza di circa 15 minuti l’uno dall’altro

Per l’accesso occorrerà:

- munirsi di mascherine

- provvedere alla sanificazione delle mani con l’ausilio dei dispenser di gel sanificante messo a disposizione presso l’accettazione

- presentare Tessera Sanitaria/Codice Fiscale per registrarne l’accesso e verificarne l’iscrizione alla TARI. Non si provvederà alla consueta compilazione della modulistica

Per gli iscritti da meno di 6 mesi occorrerà presentare l’avviso di bollettazione TARI anche in copia.

- L’operatore addetto al front-office provvederà a registrare

- L’operatore addetto alla rampa di scarico restando a distanza minima di 1,8 m, si limiterà ad indicare dove dovranno essere conferite le varie tipologie di rifiuto che dovranno essere già state differenziate prima dell’accesso alla Stazione Ecologica

-L’operatore addetto alla rampa non potrà in nessun caso provvedere alla movimentazione dei rifiuti da conferire

Vi chiediamo di agire nel rispetto di queste regole e di non assediare il numero telefonico per evitare che si intasi, sarà possibile chiamare anche nei prossimi giorni