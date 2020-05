Ripresa economica post-coronavirus, Giannarelli (M5S): "Ripartire dall'ecobonus"

La prima ottima notizia è quella dell'ecobonus 2020 annunciata dal Governo: sarà possibile detrarre il 110% dalle tasse negli anni successivi alla spesa sostenuta per gli interventi di efficienza energetica e di adeguamento sismico.

"L'Italia riparte con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale - afferma Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - L'ecobonus passa dal 65 al 110%, ossia con una detrazione superiore all'importo speso. ll superbonus sarà utilizzabile non solo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma anche per il fotovoltaico, gli accumulatori, l'isolamento delle pareti, gli impianti di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica."

"In questa fase di emergenza - continua Giannarelli - il Governo ha capito che bisogna favorire la transizione ecologica. Proprio per questo anche a livello regionale occorre perseguire questa strada, favorendo ulteriori contributi ed interventi mirati, incentivando il risparmio energetico e stimolando la crescita del settore produttivo. Per il prossimo Consiglio regionale ho pertanto presentato anche due ordini del giorno volti a prevedere ulteriori finanziamenti regionali a fondo perduto per interventi domestici di risparmio energetico (sostituzione di infissi, coibentazione pareti, ecc.) e per interventi che prevedano l'accumulo e la produzione di energia da impianti domestici (fotovoltaico, micro-eolico, ecc.)."

"Grazie a queste misure - conclude Giannarelli - sarà possibile stimolare gli investimenti privati e creare occupazione, tutelando al contempo l’ambiente e il territorio. La riduzione delle fonti inquinanti attraverso l’uso delle energie rinnovabili diventa quindi un volano strategico per la ripresa economica e per il benessere collettivo post-coronavirus."

Fonte: M5s Toscana - Ufficio Stampa