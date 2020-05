Rsa Villa La Gisella, criticità igienico organizzative. Oggi la segnalazione in Procura

A seguito di attente analisi la Commissione di indagine dell’Ausl Toscana Centro ha inviato oggi una nuova segnalazione al Procuratore della Repubblica di Firenze per approfondimenti sulla Rsa “Villa La Gisella” situata nel Comune di Firenze. L’azienda sanitaria ha evidenziato ritardi da parte della struttura residenziale nell’applicazione tempestiva di adeguate misure igienico organizzative necessarie e previste dalle specifiche normative relative all’emergenza Covid19.

Questo è accaduto nonostante i numerosi interventi da parte dell’ Ausl Toscana Centro finalizzati a fornire adeguate indicazioni di tipo igienico organizzativo anche durante i sopralluoghi dei professionisti aziendali. In particolare la creazione di una specifica area cosiddetta “bolla Covid”, necessaria a separare gli ospiti risultati positivi dai restanti negativi, è stata prevista soltanto in seguito all’intervento del GIROT e non tempestivamente già con le prime conferme di positività.

Sono emerse inoltre ripetute difficoltà da parte della RSA nell’adeguarsi a tutte le norme igienico organizzative necessarie a garantire una corretta assistenza sanitaria agli ospiti così come previsto dalle disposizioni regionali in questa fase di emergenza