Rubano in auto, 16enni arrestati a Prato

Stanotte i carabinieri della Sezione Radiomobile di Prato hanno arrestato due sedicenni pratesi di nazionalità italiana, benché uno di origini albanesi, che verso le 2 di notte avevano forzato le aperture di due autovetture in sosta in via Ferrucci di Prato per impossessarsi di quanto contenuto al loro interno. In particolare oggetti di elettronica e una confezione di preziosi, furto avvenuto però soltanto in una delle auto forzate.

L’intervento è stato possibile grazie ad una segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento, dove un residente della zona avevano notato gli strani movimenti della coppia di ladruncoli, attribuendo ai loro movimenti furtivi la volontà di commettere delle illegalità.

Determinante è stato l’operatore del personale della Centrale Operativa del Comando Provinciale che è rimasto sempre in contatto con il segnalatore fornendo in tempo reale ai militari intervenuti la dinamica dei movimenti in atto, ma anche la precisa descrizione dei due ragazzi.

Le immediate ricerche attivate nel quartiere permettevano alle pattuglie del Radiomobile di rintracciare i due giovani con indosso ancora la refurtiva.

Sono stati immediatamente arrestati e trasferiti presso un Istituto di Detenzione Minorile.

Uno di loro, benché giovanissimo, è risultato già gravato da precedenti per la stessa tipologia di reato.