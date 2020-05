Salvini (gruppo misto): "Contributi e blocco della tassazione subito"

Il consigliere regionale Roberto Salvini (Gruppo misto) si schiera a fianco degli imprenditori della ristorazione e del turismo: «Abbiamo richiesto per primi nelle commissioni contributi a fondo perduto per queste attività che sono fondamentali per l’economia Toscana – afferma il consigliere – Tante dichiarazioni di intenti, ma finora non è stato fatto niente di concreto. Nella consapevolezza che la crisi era ed è ancora profonda, che il deserto che dobbiamo attraversare è lungo, questa è la migliore risposta che possiamo dare per evitare di lasciare alle nostre spalle un’ecatombe di pubblici esercizi chiusi. Questa sarebbe una tragedia non solo per gli imprenditori della ristorazione e del turismo, ma per l’intero sistema economico toscano. Il Coronavirus ha scatenato la paura in tutto il mondo, i turisti torneranno a muoversi quando passerà il messaggio che il nostro è un Paese sicuro. In una mozione dello scorso 22 aprile ho chiesto con urgenza contributi a fondo perduto in favore di ristoranti, alberghi, bar e quant’altre imprese turistiche al fine di compensare i mancati guadagni del 2020 e mantenere efficienti le loro strutture in vista della ripresa, oltre a bloccare la tassazione del 2020 spostandola al 2021».

