Santa Croce, Silvestro (Italia Viva): "Siamo vicini ai commercianti"

Si parla di commercio e di riaperture a Santa Croce sull'Arno. Sono di poche ore fa le parole di Confcommercio Pisa riguardo i commercianti santacrocesi, una voce a cui si unisce anche Italia Viva.

A nome di Italia Viva Comprensorio del Cuoio, il coordinatore del comitato santacrocese Simone Silvestro Cassani ha commentato: "Le richieste di quelle categorie come artigiani, piccoli imprenditori o professionisti locali le sentiamo sulla pelle. Spesso facciamo il loro stesso lavoro e quindi sappiamo bene quello che vogliono. Vogliamo esprimere la vicinanza a queste categorie oltre a ringraziare Confcommercio per l'attenzione al tema".

Una vicinanza che sarà espressa fattivamente: "Italia Viva e la maggioranza in giunta a Santa Croce si muoveranno. Stiamo mettendo a punto le risorse per la Tari, perché si vogliono dare risposte vere e concrete, bisogna essere efficaci senza parole al vento. Invitiamo comunque a rispettare ancora le restrizioni e le misure cautelative".

Silvestro, figlio di un piccolo imprenditore e piccolo imprenditore a sua volta, ha proseguito: "Per il rientro servono le giuste condizioni, è logico che prima è meglio è. Vorrei chiedere a chi ha ruoli di responsabilità di fare pressioni sul governo nazionale e di rendersi conto che la situazione era disperata già prima del Covid-19. Non bisognava aspettare il Coronavirus per mettere mano all'economia. Vanno rilanciate adesso tutte quelle proposte che vanno a modificare ciò che fa male al Paese, come per esempio la pressione fiscale. Anche per questo come Italia Viva a livello nazionale si lavora a un piano sulla semplificazione".