"Tamponi ai vigili di Massa, ma mancano nelle Rsa": inchiesta della Asl in corso

La Asl Toscana nord-ovest ha aperto un’inchiesta sul caso dei tamponi fatti agli agenti di Polizia municipale di Massa "mentre mancavano tamponi nelle Rsa e non si facevano i tamponi ai cittadini": lo ha rivelato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, in una conferenza stampa. "Ho chiesto che si aprisse un'inchiesta - ha spiegato - perché mi pare una cosa profondamente sbagliata. Massa ha avuto un livello di diffusione del virus paragonabile a quello delle peggiori province italiane". Per Rossibisogna vedere se ci sono responsabilità: “Non metto all'indice i vigili- afferma il presidente della Regione-, voglio sapere cosa sia successo".

