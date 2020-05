Un Decamerone Nuovo, Massimo Salvianti continua a tenere unita la comunità nel segno della cultura on line

Con l’avvio della fase 2 dell'emergenza sanitaria cambiano anche le modalità di fruizione dell'iniziativa promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle che ha reso social e 'on demand' la grande letteratura di tutti i tempi. Il palcoscenico di “Un Decamerone Nuovo”, nata come originale eco culturale nel tempo dell’isolamento domiciliare, una delle prime esperienze della Toscana che ha proposto un nuovo spazio virtuale di approfondimento e valorizzazione del patrimonio letterario, ha scelto di non interrompere il suo filo diretto con la comunità.

Le letture 'artistiche' curate da Massimo Salvianti, che tanto gradimento hanno riscontrato da parte del pubblico in queste settimane, si potranno ascoltare e condividere dagli strumenti social del Comune, pagina Facebook e canale Youtube, ogni venerdì alle ore 17.30. “Siamo felici di poter proseguire il ciclo di appuntamenti di ascolto on line - commenta il sindaco David Baroncelli - che hanno diffuso i mille linguaggi della cultura attraverso le maglie del web. Come in un viaggio libero e pensante, oltre ogni latitudine e spazio temporale, abbiamo potuto conoscere e riscoprire autori e opere di calibro internazionale. La formula settimanale continuerà ad offrire i prodotti culturali di Massimo Salvianti, video che intercalano parole, immagini, arte e musica. Ringraziamo ancora una volta l’attore di Arca Azzurra che in queste settimane si è fatto portatore di valori che hanno tenuto insieme la nostra comunità, il suo modo di ingegnarsi con inventiva, eleganza e poesia, sperimentando strumenti e potenzialità comunicative del mondo tecnologico, ci ha dimostrato che la cultura è essenziale come il cibo e ognuno di noi ha il compito di alimentarla perché necessaria alla dimensione stessa della vita”.

Si rinnova anche la possibilità di richiedere a Massimo Salvianti, contattando l'ufficio stampa del Comune (cinziadugo@gmail.com), letture di testi, che si riferiscono alla letteratura, alla filosofia, al teatro, alla poesia, e alla musica, ci stanno particolarmente a cuore o da dedicare ai nostri cari. Venerdì 8 maggio alle ore 17.30 Massimo Salvianti lancerà uno spunto di riflessione sul domani attraverso la lettura di alcuni brani tratti da grandi intellettuali, come il filosofo Tommaso Campanella o il drammaturgo Bertolt Brecht, sul tema delle città ideali.