Unione Comuni Mugello: il bilancio al tempo del Coronavirus

“Il bilancio di previsione 2020 è stato approvato dal Consiglio, ma questo, tenuto conto della situazione determinata dall'emergenza Covid-19, è un bilancio rimodulato riguardo a obiettivi programmati e impegni, sotto costante osservazione e aggiornamento”. Lo sottolinea il presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello Philip Gian Piero Moschetti. Che prosegue: “L'emergenza sanitaria prima e la crisi sociale ed economica che ne è derivata influiscono e incidono pesantemente sulle previsioni di entrata e uscita dell'ente. Dobbiamo quindi agire con senso di responsabilità e per questo saremo pronti ad adottare le variazioni che si renderanno necessarie. Intanto, con l'approvazione del bilancio abbiamo messo in sicurezza la gestione e la continuità amministrativa. Priorità, considerate le condizioni mutate a causa dell'emergenza Covid-19, è stata fin da subito quella di dare stabilità all'ente, riguardo sia al personale che all'attività e i servizi, con uno sguardo rivolto come sempre al territorio ma senza fughe in avanti. Considerato il momento, opereremo assumendo un atteggiamento di estrema prudenza, con un costante monitoraggio per tenere sotto controllo entrate e uscite. Come tutti gli enti locali, d'altra parte, ci troveremo ad affrontare ancora forti criticità e problemi”.