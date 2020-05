Va a lavare l'auto fuori dal suo comune, 533 euro di multa

I finanzieri di Siena, durante uno dei tanti controlli nella Valdichiana, hanno individuato un cittadino di nazionalità rumena che, in un Comune diverso da quello di residenza, era intento a lavare la propria autovettura presso un autolavaggio automatico. L'uomo è stato multato per 533 euro, dopo avergli rammentato che le uscite di casa sono ammesse esclusivamente sono consentiti solo per “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità” (tra cui rientrano gli spostamenti per incontrare “congiunti” all’interno della medesima Regione) ovvero per “motivi di salute” e che è vietato, salvo per le medesime motivazioni, trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui si risiede.

