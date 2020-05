Via di Mugnano chiusa per asfaltatura

Il Comune di Certaldo informa che, a partire da giovedì 7 maggio 2020, via di Mugnano sarà chiusa al traffico in tutti i sensi di marcia, tutti i giorni feriali ed i sabati, con orario 8.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00, fino a fine lavori – presumibilmente pochi giorni – per consentire i lavori di ripristino e asfaltatura del manto stradale. I lavori di ripristino del manto stradale sono conseguenti ai lavori alle condutture idriche sottostanti, realizzati lo scorso autunno. Sul posto saranno comunque presenti i movieri professionalmente preparati, che consentiranno in ogni momento il transito ai mezzi di soccorso, e sarà istituita una segnaletica provvisoria adeguata per regolare il transito durante gli orari consentiti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa