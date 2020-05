Muore dopo il contagio di Covid-19, esposto contro la casa di cura

Un esposto alla procura di Firenze per presunte negligenze in una casa di cura fiorentina durante l'emergenza Covid-19. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno da Falciani, comune di Impruneta. La casa di cura finita nel mirino è Villa Le Terme, dove di recente è transitato un 82enne deceduto al San Giovanni di Dio.

I figli hanno presentato l'esposto. L'avvocato ha spiegato che alla denuncia sono stati allegati video in grado di dimostrare la mancata applicazione dei protocolli di sicurezza. L'anziano era ricoverato a Villa Le Terme per la riabilitazione in seguito a un problema al femore. Doveva essere dimesso il 2 aprile ma 48 ore prima il tampone era risultato positivo.

Alcuni giorni prima nella casa di cura era stato allestito un reparto dedicato ai pazienti affetti da Coronavirus che erano stati dimessi dagli ospedali pubblici della Asl. Dopo la positività l'anziano, dapprima asintomatico, è stato trasferito nel reparto Covid della casa di cura e poi, a seguito del rapido aggravarsi delle sue condizioni, all'ospedale Torregalli dove è morto il giorno di Pasqua.

Nei video, stando all'avvocato, si vedrebbero infermieri senza i dispositivi di protezione. I filmati sono stati girati prima e dopo la diagnosi di positività. Nell'esposto sono ipotizzati i reati di epidemia colposa e omicidio colposo, a carico di ignoti.