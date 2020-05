Barriere architettoniche in casa: in arrivo contributi per abbatterle

È online, sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, il bando 2020 che consente l’accesso ai contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L’obiettivo è promuovere sia interventi di natura edilizia sia l’acquisto e l’installazione di attrezzature nelle abitazioni private, nell’ottica di migliorare l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi da parte di disabili che vivono al loro interno. Possono infatti presentare domanda, entro il 31 dicembre, direttamente i cittadini disabili (con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico, sensoriale o cognitivo) residenti negli edifici interessati dai futuri interventi migliorativi oppure i soggetti che ne esercitano la tutela, la potestà o il sostegno. La residenza presso gli edifici sui quali si intende intervenire può essere assunta anche entro tre mesi dall’ammissione del contributo (che sarà comunicata dal Comune).

Sono ammissibili contributi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche in tutte le abitazioni civili, comprese le pertinenze e le parti condominiali, ma non in alloggi di nuova costruzione. I lavori potranno iniziare solo dopo la data di presentazione della domanda.

La graduatoria definitiva sarà invece pubblicata entro il 31 marzo 2021.

Quanto all’entità del contributo, si precisa che sono due distinti (ma cumulabili) i contributi erogabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche e che la cifra massima concessa sarà pari a 7.500 euro per la realizzazione delle opere edilizie e pari a 10mila euro per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature. A ciascun richiedente, può essere concesso un solo contributo per tipologia di intervento.

Per scaricare il modulo di partecipazione e per consultare il bando completo basta collegarsi al seguente link http://www.comunefiv.it/pianificazione-urbanistica, dove è presente la voce "Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche".

Le domande devono esser ricevute dal Comune di Figline e Incisa Valdarno entro il 31 dicembre e possono essere inviate via pec (comune.figlineincisa@postacert.toscana.it), per posta raccomandata A/R (indirizzo: piazza del Municipio, 5 - 50063 Figline e Incisa Valdarno) oppure consegnata presso gli Sportelli Facile FIV del Comune (aggiornamenti su aperture al pubblico, al momento effettuate su appuntamento, sono disponibili sul sito www.comunefiv.it).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa