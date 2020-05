Bava di lumaca, la tendenza più recente nel mondo della cosmesi

Gli estratti naturali ricavati dal mondo animale rappresentano una delle tendenze più recenti nel comparto della cosmesi. Ne parliamo con lo staff di Nuvò Cosmetic, realtà specializzata nella produzione e nella distribuzione di creme, sieri e scrub a base di bava di lumaca: tutti prodotti cosmetici di origine naturale, con una linea dedicata biologica certificata. Proprio la bava di lumaca, per altro, costituisce uno degli attivi speciali nei confronti dei quali si è concentrato un interesse specifico: essa, infatti, contiene una grande varietà di sostanze rigeneranti e nutritive che derivano dalla secrezione mucosa della lumaca Helix aspersa.

Perché proprio la bava di lumaca

L’acido glicolico e l’allantoina sono solo due delle numerose sostanze che si ritrovano nel muco della Helix aspersa e che hanno un notevole valore dal punto di vista cosmetico; tra le altre, vale la pena di menzionare i peptidi, le proteine, le vitamine, il collagene e l’elastina. Nel momento in cui viene applicata sulla pelle umana, una crema realizzata con bava di lumaca è in grado di rinforzare la barriera protettiva della cute rispetto agli agenti esterni che possono aggredirla. Diversi studi scientifici conosciuti hanno messo in evidenza l’efficacia della bava tanto in qualità di antiossidante che come riepitelizzante, vale a dire rigeneratore dei tessuti cutanei.

L’efficacia della bava di lumaca

La bava, inoltre, è in grado di accentuare la produzione di elastina e di collagene, ma anche di quei componenti dermici grazie a cui possono essere riparate le conseguenze del foto-invecchiamento. Le sostanze antiossidanti contenute riescono a ridurre i danni che vengono causati dai radicali liberi e rallentano il processo di precoce invecchiamento della pelle, mentre le proteine fanno in modo che la pelle stessa appaia più tonica, più luminosa e più sana.

Le applicazioni della bava di lumaca

Sono numerosi i preparati cosmetici nei quali può essere impiegato l’estratto di bava di lumaca, che può essere sfruttato contro gli arrossamenti della pelle, contro i segni dell’acne e contro le cicatrici cutanee dovute, per esempio, alla varicella o alle bruciature. La bava è nemica anche della disidratazione della pelle, delle rughe e delle smagliature. Quando viene chiamata in causa come ingrediente cosmetico, essa è suggerita per le pelli che hanno una tendenza acneica, dal momento che permette all’epidermide di ripararsi più rapidamente. Non solo: migliora la visibilità delle cicatrici e le discromie, oltre a limitare la comparsa dei segni causati dall’acne.

Il processo di produzione e di estrazione della bava di lumaca

Poiché la bava di lumaca va considerata a tutti gli effetti come un derivato animale, in molti casi le aziende cosmetiche mettono in evidenza il fatto che le lumache non vengono fatte soffrire nel processo di estrazione. Prima di venire integrata nei sieri, nei detergenti e nelle creme per il viso, la secrezione mucosa viene sottoposta a un trattamento ad hoc. In pratica, la bava viene raccolta al passaggio della lumaca e poi purificata. A volte possono essere utilizzate delle radiazioni ionizzanti o delle procedure di centrifugazione per aumentare la secrezione di muco.

Gli effetti della bava di lumaca

L’azione antiossidante della bava di lumaca è il risultato della presenza di vitamina C e di vitamina E, grazie a cui può essere attenuata l’azione dei radicali liberi e possono essere ridotte le infiammazioni. Le proteine, invece, garantiscono un’azione idratante: è questo il motivo per il quale la bava di lumaca fornisce un prezioso supporto per una pelle sana e luminosa, anche grazie ai tessuti ben ossigenati. L’acido glicolico e i peptidi, infine, svolgono una funzione purificatrice importante: essi, in particolare, allontanano le impurità quando presenti o impediscono che si accumulino. Ora si può capire perché chi soffre di acne dovrebbe ricorrere ai cosmetici con la bava di lumaca.

I benefici dell’allantoina

L’allantoina è una delle sostanze presenti nella bava di lumaca e svolge un’azione rigenerante; essa, infatti, sollecita la produzione di fibre di collagene e di elastina, grazie a cui le rughe possono essere attenuate e i tessuti vengono riparati. L’allantoina è indispensabile per contrastare l’invecchiamento della pelle e, in più, rimuove i segni delle macchie cutanee e delle cicatrici.

Le azioni cosmetiche della bava di lumaca

Per cogliere le potenzialità della bava di lumaca sotto il profilo cosmetico è utile tener presente che la pelle umana è formata per l’80% da fibre di collagene ed elastina: di conseguenza, è auspicabile integrare queste due sostanze con prodotti cosmetici ad hoc. Il muco che viene secreto dalle lumache e poi introdotto nelle creme ha lo scopo di aumentare la tonicità dei tessuti e la loro elasticità, così che le rughe risultino meno visibili. Il collagene agisce in qualità di ammorbidente ed idratante, essendo un costituente della pelle essenziale: è per merito suo e delle sue proprietà elasticizzanti che la pelle appare morbida e tonica.