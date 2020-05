Ceam Group controcorrente: assunzioni e investimenti anche in emergenza sanitaria

Tra le aziende dell'Empolese Valdelsa che vanno controcorrente rispetto all'emergenza coronavirus e che hanno continuato a lavorare, pur mantenendo le disposizioni di sicurezza, sicuramente figura la Ceam Group di Empoli, specializzata nelle tecnologie IoT – WEB e nella digitalizzazione dei processi produttivi. Controcorrente dicevamo perché non solo non ha mai chiuso durante il lockdown, ma ha assunto due nuove figure nel reparto di sviluppo software e progettazione hardware elettronica.

L'azienda è inoltre alla ricerca di una nuova figura relativa al comparto produttivo meccanico (ricerca mecatronico per direzione officina meccanica causa affiancamento ad un pensionamento, per candidature scrivere all’indirizzo mail job@ceamgroup.it). In più partirà la ristrutturazione dell'headquarter in zona Casenuove, con un ampliamento indirizzato a migliorare la produzione e il comfort dei dipendenti, oltre che ad una piccola sistemazione anche del Brench office di Piossasco a Torino.

Oltre a lavorare direttamente con le aziende sanitarie nazionali, Ceam Group prende spunto dalla riconversione allo smart working in Italia per mettere a disposizione i suoi prodotti dagli standard industriali come la piattaforma software MES CWS –Cwizion. Se i protocolli per il lavoro in sicurezza non permetteranno la presenza di uno staff completo nell'ambiente di lavoro, la possibilità di gestire da remoto i vari aspetti di una produzione (sicurezza, consumi, efficienza produttiva) diventa un aspetto di altissima rilevanza.

Questi argomenti, secondo Ceam Group, diventeranno sempre più attuali nel nuovo scenario produttivo che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni, e la soluzione sta nell'investire in innovazione e in Industria 4.0.