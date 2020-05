Cesvot per il terzo settore: un eBook e un seminario web sulla raccolta fondi

In questi giorni segnati dall’emergenza Covid appare sempre più necessario per molti enti del terzo settore padroneggiare conoscenze e strumenti utili a impostare raccolte fondi sempre più efficaci. Numerosi enti che si occupano delle persone più vulnerabili soffrono infatti la mancanza di donazioni preziose, non avendo la possibilità di organizzare sul territorio le abituali attività. Per rispondere a questo importante bisogno, Cesvot ha pensato di rafforzare l’offerta formativa e informativa sul tema del fund raising proponendo un webinar e un eBook dedicati al tema.

Tra le occasioni di formazione e aggiornamento “Gli strumenti finanziari per il terzo settore” è il webinar in programma martedì 19 maggio, con il consulente Emanuele Gambini. Iscrizioni e informazioni sono disponibili a questo link.

Altra importante risorsa disponibile online è il nuovo eBook di Cesvot, curato da Sabrina Lemmetti e Ivano Magno, che vuole essere uno strumento operativo a disposizione degli enti del terzo settore, per incrementare l’efficacia delle proprie attività di raccolta fondi.

La prima parte dell’eBook raccoglie tutte le fasi di un piano di fund raising, riportando brevi riferimenti teorici arricchiti da buone prassi toscane, indicazioni pratiche e da alcuni risultati di ricerche. La seconda parte è un focus sul fund raising digitale, utilizzando le strumentazioni che permettono di accedere alle più ampie gamme di opportunità, spaziando dalle risorse di project management, alla gestione dei donatori tramite database digitalizzati, con lo scopo di fornire una pratica “cassetta degli attrezzi” ormai essenziale al lavoro dei fundraiser.

Il fund raising è strategia e trasparenza ma anche reciprocità e coinvolgimento emotivo. Per questa ragione, l’eBook accompagna i lettori alla scoperta dei dettagli operativi e di particolari campagne di successo. Tra gli esempi, Svs Pubblica Assistenza e Caritas Prato per la promozione lasciti testamentari, le campagne 5x1000 di Croce Verde Lucca e Pozzo di Giacobbe, le collaborazioni con imprese e le campagne di cause related marketing di Unicoop Firenze e Confesercenti Siena.

Fondamentale l’indicazione di strumenti digitali, molti dei quali gratuiti, importanti dal punto di vista gestionale: dagli strumenti in cloud, ai tool online, dalla gestione delle campagne sul proprio sito o sulle piattaforme Facebook, fino alle diverse modalità di crowdfunding.

L’eBook è scaricabile gratuitamente in formato pdf sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all'area riservata MyCesvot.

Fonte: Cesvot - Ufficio stampa