Comune di Ponsacco incontra i referenti dell'Associazione Partita Iva

Lunedì 11 Maggio il Sindaco Francesca Brogi, insieme agli Assessori al commercio Roberta Lazzeretti e alle attività produttive Francesco Vanni, riceverà i referenti locali di APIT Toscana – Associazione Partite Iva con alcuni titolari di partita iva del territorio. Questi ultimi consegneranno all’Amministrazione comunale una piattaforma di istanze rivolte al Governo e alle Istituzioni regionali e locali avanzate da commercianti e artigiani contenenti richieste di sostegno in vista della ripartenza delle loro attività. Il Sindaco e gli Assessori incontreranno i referenti di Apit e le Partite Iva partecipanti per ascoltare le loro istanze e farsene portavoce presso le altre Istituzioni coinvolte. L’incontro si svolgerà alle ore 11.00 in Piazza Valli, davanti al Municipio di Ponsacco.

Fonte: Ufficio stampa