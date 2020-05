Coronavirus, Firenze Parcheggi dona tre ventilatori polmonari all'Ospedale di Careggi

Sono stati consegnati oggi i ventilatori polmonari donati dalla Firenze Parcheggi all’Ospedale di Careggi. Tre respiratori in tutto, per un valore complessivo di 76.500 euro, che andranno ad aggiungersi ai tre donati da Toscana Aeroporti. È così ulteriormente potenziata la dotazione di strumenti del reparto Covid-19 dell’ospedale fiorentino, per il supporto all’attività respiratoria dei pazienti affetti da Coronavirus.

“Abbiamo ritenuto di dover fare la nostra parte offrendo un contributo per sostenere, e in qualche modo alleggerire, il grande lavoro che il personale sanitario tutto sta portando avanti in questa situazione di emergenza - spiega l’Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi, Carlo Bevilacqua. - Anche se l’epidemia sembra allentare la morsa nella quale ci ha stretto per quasi due mesi, non bisogna abbassare la guardia, per questo crediamo che sia importante fare in modo che gli ospedali siano dotati di adeguati e sufficienti strumenti per gestire al meglio le situazioni di emergenza sanitaria”.

“A nome dell’Azienda e degli operatori impegnati nell’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 si ringrazia Firenze Parcheggi per questo prezioso contributo – è il commento di Rocco Damone direttore generale di Careggi. Il potenziamento della disponibilità di attrezzature indispensabili al supporto vitale dei pazienti con grave insufficienza respiratoria da Covid-19 – prosegue Damone – è particolarmente importante perché si tratta di attrezzature di cui c’è grande richiesta a livello nazionale e internazionale, ma di cui Careggi è ben dotato, anche grazie a contributi come questo che ha consentito di garantire un buon margine di sicurezza per una risposta adeguata alla pandemia”.

Fonte: Firenze Parcheggi - Ufficio stampa