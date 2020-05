Coronavirus, i parà della Folgore donano 10mila euro all'ospedale di Siena

I parà della Folgore hanno donato 10mila euro all’Ospedale Siena. Il colonnello Federico Bernacca, comandante del 186mo reggimento paracadutisti Folgore ha consegnato la cifra all'ospedale Le Scotte di Siena. Durante l'emergenza sanitaria la Folgore ha dimostrato vicinanza ai professionisti dell'ospedale senese sia con donazioni di dispositivi di protezione individuale, sia mettendo a disposizione l'area della caserma "Bandini", nel mese di marzo, per l'atterraggio dell'elisoccorso, in attesa del rifacimento dell'elisuperficie delle Scotte. La raccolta fondi è stata organizzata dai paracadutisti che sono stati impegnati in Iraq per circa sette mesi.

"Alcuni di loro - ha detto Bernacca - sono ancora lì, altri sono rientrarti e al momento sono in isolamento ma si sono tutti prodigati per fare qualcosa di concreto per il nostro policlinico. Una raccolta - ha concluso il comandate - fatta dai soldati in prima linea per aiutare chi combatte in prima linea contro il Covid-19".