Coronavirus, la procura di Siena apre inchiesta per 10 morti nella Rsa di Sarteano

La procura di Siena apre un’inchiesta a carico di ignoti per i 10 morti nella Rsa di Sarteano, dopo l’esposto dei familiari di un ospite deceduto. Il procuratore Salvatore Vitello, come riporta oggi l'edizione locale de La Nazione, avrebbe già delegato i carabinieri per gli accertamenti, che consisteranno nell'acquisizione di documenti e nella raccolta di testimonianze. Dal 27 marzo nella struttura Ex Onpi, che da qualche settimana è gestita direttamente dalla Asl Toscana sud est, sono morte 10 persone a causa del contagio da Coronavirus mentre sei ospiti, risultati negativi al tampone, sono stati trasferiti per sicurezza in una struttura di un comune vicino. A oggi nella struttura sono presenti 21 ospiti positivi al Coronavirus, sei invece i pazienti ricoverati in ospedale, e cinque i negativizzati.

Tutte le notizie di Sarteano



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00