Coronavirus, Santa Maria Annunziata: parte il 'drive through'

È partito il drive through per i dipendenti del Santa Maria Annunziata presso il piazzale del parcheggio davanti alla Palazzina del Poliambulatorio dell’ospedale. Si tratta del servizio per l’effettuazione del tampone riservato ai dipendenti che come ambulatorio Covid, era stato ubicato nella palazzina del Poliambulatorio e che da qualche giorno con la nuova modalità, consente di effettuare il tampone direttamente in auto. La modalità drive è stata decisa per offrire un percorso che già in sicurezza, diventa adesso ancora più dedicato. Il drive through è su prenotazione e viene effettuato da infermieri Asl del Santa Maria Annunziata. Un operatore del servizio di vigilanza indirizza le auto e fa un primo filtro per le operazioni di riconoscimento.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa