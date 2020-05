Coronavirus, Stella (FI): "Test sierologici a migranti li fa pagano i lavoratori"

Il vice presidente del consiglio regionale Marco Stella, di Forza Italia, sposta l'attenzione dall'emergenza coronavirus a un particolare contenuto nell'ordinanza 54 a firma del presidente Enrico Rossi.

L'ordinanza 54 della Regione Toscana, richiama all'ordinanza 39, entrambe emanate in materia di diritti di cittadinanza e coesione sociale. Entrambe stabiliscono e ampliano le categorie di lavoratori che possono accedere gratuitamente ai test sierologici messi a disposizione della Regione Toscana a fini epidemiologici.

"La Regione Toscana, con l'ordinanza n.54 del 6 maggio 2020, stabilisce che i migranti potranno fare i test sierologici gratuitamente, mentre invece lavoratori e liberi professionisti se li dovranno pagare. Quando ho letto il documento non volevo crederci, ma purtroppo è così. Io mi chiedo cosa porti la sinistra toscana e il governatore Rossi ad applicare queste palesi, offensive e vergognose discriminazioni. Come toscani e come lavoratori, ci sentiamo profondamente amareggiati". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"A pagina 5 del documento - evidenzia Stella - si legge che 'l'esecuzione del test sierologico a beneficio dei lavoratori, operatori, liberi professionisti' avverrà 'a cura e spese degli stessi'. Mentre alcune righe più sotto l'ordinanza identifica le categorie che potranno fare i test con oneri a carico delle Asl: oltre a medici, infermieri, insegnanti e altre categorie di lavoratori a rischio che si prodigano per il bene della collettività, ci sono 'gli operatori e gli ospiti delle strutture di accoglienza per migranti'." "La Regione Toscana - prosegue il vicepresidente Stella- vuole fare i test gratis a chi viene illegalmente nel nostro Paese e viola la legge. E' una vergogna, non ci sono altre parole".

