Didattica a distanza, formazione dei docenti del Russell-Newton

Finché l’emergenza non si concluderà e salvo diversa comunicazione delle autorità competenti tutte le attività formative per i tutti i docenti saranno svolte online.

L’istituto Russell-Newton, sempre attento alle pratiche per il potenziamento e la formazione del corpo docente, ha programmato un evento, giovedì prossimo 6 maggio 2020, con un confronto fra docenti sulle competenze, metodologie e tecniche per la didattica a distanza.

Sì tratta di una video-conferenza con brevi interventi di docenti per i docenti sul tema “Strumenti digitali a supporto della didattica”. Responsabile del progetto insieme al Dirigente scolastico, Anna Maria Addabbo, il professor Stefano Floris. Il format ricorda quello delle TED conferenze, che, nato come diffuse di idee in campo tecnologico si è poi esteso anche all’abito scientifico e culturale.

“Si tratta di un progetto che come animatore digitale coltivo da tempo ma, ora, con l'emergenza sanitaria, - afferma Stefano Floris, docente incaricato nell’ambito del “Piano della Formazione dei Docenti 2019-2022” - il Covid-19 ha portato più innovazione digitale che qualsiasi progetto europeo di formazione degli ultimi 10 anni. Pertanto ritengo utilissimo lo scambio di esperienze fra docenti e la valorizzazione dell'intelligenza collettiva”.

Durante la conferenza, oltre al percorso metodologico per la formazione sulla Didattica a Distanza, saranno considerate riflessioni pedagogiche e analitiche su quale tipo di insegnamento sarà adottato durante emergenze come questa per individuare il supporto tecnologico più idoneo.

Fonte: Ufficio stampa