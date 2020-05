Federighi Editori all'Italia Book Festival, la 'sede' è online

Le case editrici italiane in seguito alle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 si sono rimboccate le maniche e, sullo sfondo di tanti allarmi di una crisi senza precedenti per il mondo editoriale, hanno messo in campo tante attività. L'iniziativa prende il via dal mondo editoriale modenese ma anche in Toscana tre case editrici hanno subito aderito e Federighi Editori di Certaldo è stata la prima ad approfittare di questa interessante novità. L'Italia Book Festival, dall'idea di Edizioni del Loggione/Damster Edizioni, sarà una vera a propria fiera, con stand, incontri con gli autori in streaming, workshop on-line, pitch, laboratori per bambini, presentazioni e un bellissimo viale dei libri. Ma tutto questo sarà online, per raggiungere i lettori costretti a rimanere in casa in totale sicurezza. La sua sede sarà presso: https://www.italiabookfestival.it

Federighi Editori per il festival propone, oltre ai libri di entrambi i cataloghi (adulti e bambini e ragazzi) anche delle offerte speciali per chi acquista in fiera. Ad esempio la collana "Viaggio in Toscana" di Massimo Tosi, che è composta di quattro libri dedicati agli itinerari e alla cultura della Toscana e illustrati con i meravigliosi acquerelli dell'autore, si potrà acquistare tutta insieme e ad un prezzo speciale; sarà presente e si potrà acquistare singolarmente anche il quinto libro appena uscito di Massimo Tosi: "Toscana Medicea: Ville e palazzi della grande famiglia". Stessa cosa per i famosi libri-gioco della collana Junior che si potranno avere a tre o a due (ad esempio "Gioca con Dante Alighieri" + "Gioca con Leonardo Da Vinci" + "Gioca con Raffaello") a prezzi speciali per il festival. Tutto il catalogo da adulti, ragazzi e bambini sarà a disposizione! I libri acquistati in fiera verranno consegnati a domicilio e tutte le spedizioni saranno a carico dell'azienda. Inoltre, nell'area dedicata ai bambini, si potranno trovare degli interessanti laboratori a cura dell'autrice e illustratrice Celina Elmi; impareremo a disegnare le espressioni del volto con l'archeologa Clara, disegneremo un bellissimo unicorno ispirandoci a Raffaello Sanzio e impareremo a riconoscere e ad inventare delle specie di dinosauri non ancora conosciuti!

Fonte: Ufficio stampa