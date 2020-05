Ritorna 'Il Mercatale in Empoli', ma con alcune modifiche

Ritorna “Il Mercatale in Empoli” tutti i sabati mattina dalle 8 alle 13, si terrà al momento solo in Via Bisarnella, location che, rispetto a Piazza della Vittoria, garantisce la possibilità di distanziamento fra i banchi presenti.

Nel mese di maggio le aziende agricole locali porteranno sui banchi del Mercatale prelibatezze, qualità e genuità, del territorio toscano.

Ecco le aziende che esporranno i loro prodotti: La Ginestra, azienda agricola biologica di San Casciano con pasta, pane e miele; I Formaggi di Maria a latte crudo da Volterra; la carne e gli affettati dell'azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli; il pane di grani antichi del Forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure dell'azienda agricola empolese Bio eat e la riscoperta di profumi e colori naturali per gli ortaggi.

Le verdure dell’azienda agricola di Luigina di Certaldo; Marco e i suoi affettati da Castelfiorentino; la Dolciaria Franzago con cioccolato di tutti i tipi per dare un tocco di golosità al Mercatale; la Cinta di Guido di Chianni con salumi di cinta senese; il Guerrieri di Castelfiorentino con le verdure ed il buon vino.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa