Libri per bambini e bambine a Rapolano con 'Pa(gi)ne e Marmellata'

Si intitola “Pa(gi)ne e Marmellata” la rassegna letteraria per bambini e ragazzi della scuola primaria organizzata dall’associazione culturale TvSpenta sulla Pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Rapolano Terme. L’iniziativa prenderà il via domenica 10 maggio e tornerà domenica 17 e domenica 24 maggio, con inizio alle ore 17.30 e un format di AperiLibro per i più piccoli per accompagnare la merenda con alcune letture. Ad animare gli appuntamenti saranno le scrittrici Silvia Fuochi, domenica 10 maggio con il racconto “Emma e la paura nera”; Luisa Carretti, domenica 17 maggio con “Re Gola e la sua regola” e Michela Guidi, domenica 24 maggio, con “Ecciù! La biblioteca ha il raffreddore”. Le stesse autrici risponderanno alle domande dei ragazzi che potranno essere raccolte anche attraverso note audio.

La rassegna “Pa(gi)ne e Marmellata” fa parte del calendario di eventi gratuiti e in digitale “Il Maggio dei Libri” 2020, che quest’anno compie dieci anni di attività tese a promuovere il valore sociale dei libri attraverso scuole, biblioteche, librerie, festival, editori e associazioni culturali. Con questa iniziativa, inoltre, l’Associazione culturale TVSpenta vuole dare un contributo simbolico a sostegno dell’editoria italiana e acquisterà quattro copie di ciascun volume presentato per poi donarli alle biblioteche scolastiche dei quattro plessi dell’Istituto comprensivo “Sandro Pertini”: Arbia, Asciano, Rapolano Terme e Serre di Rapolano.

Fonte: Ufficio stampa