Lupi Estintori Pontedera ringraziano sponsor e città: "Speriamo di tornare il prima possibile"

“Una parte fondamentale per il nostro progetto sono stati gli sponsor” così esordiscono i vertici societari dei Lupi Estintori Pontedera, “per questo, li ringraziamo di cuore tutti, per averci accordato il loro appoggio e soprattutto perché hanno creduto in questo progetto. Un grazie va anche al GS Bellaria Cappuccini che ci ha ospitati nel suo centro sportivo, nella speranza di tornarci il più presto possibile”.

Riportare la pallavolo a Pontedera non era affatto semplice. La città, memore dei fasti degli anni 70 dei “giapponesi di Pontedera” della US Zoli, aveva grandi aspettative che però, i Lupi Estintori Pontedera, sono riusciti a non tradire. “Ed è per questo che ci teniamo a ringraziare tutti gli sponsor che hanno partecipato ed hanno reso possibile la realizzazione di quello che per noi, fino a pochi mesi fa, era soltanto un sogno. ”. Nello specifico, il ringraziamento va al main sponsor Lupi Estintori e agli altri sponsor Eichettificio Jolly, Ingenia partner tecnico ambientale per l’impresa, Workem Prodotti Chimici, A.G.V. Rappresentanze e Team Medical.

Ed infine, un ringraziamento speciale al Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi , e ad Emilio Montagnani, Consigliere comunale con delega allo sport, che hanno fortemente sostenuto questo progetto fin dall’inizio, mettendo a disposizione la propria città e facendo così capire l’importanza della promozione della pallavolo maschile sul territorio.

Fonte: Era Volleyball Project - Ufficio stampa