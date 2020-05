L'ex dirigente del commissariato di Empoli Maurizio Di Domenico diventa questore

Un nuovo prestigioso incarico per Maurizio Di Domenico, che da ieri, mercoledì 6 maggio, è stato promosso questore. L'ex dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Empoli è diventato dunque dirigente superiore; adesso è a disposizione del ministero in attesa di sede. Fino a poche ore fa era vice questore vicario a Genova.

Il nome di Di Domenico è legatissimo alla Toscana e anche a Empoli. Cinquantasettenne, è stato dirigente del commissariato di polizia empolese dal 2009 fino al maggio 2014, quasi sei anni fa, quando venne trasferito a Siena. Proprio a Siena aveva mosso i primi passi in Toscana nel 1990; nella città del Palio è stato direttore della squadra mobile per ben quattordici anni. Nel suo curriculum anche Prato, dove ha prestato servizio alla polizia amministrativa e di immigrazione.

Come detto, Maurizio Di Domenico è stato per cinque anni a Empoli. L'ultimo suo incarico in città è avvenuto il 31 maggio 2014, che per i tifosi dell'Empoli è un giorno speciale: l'ultimo servizio di Di Domenico coincise con la promozione in Serie A dell'Empoli di Sarri, quel giorno fu operativo per Empoli-Pescara. A Di Domenico subentrò Francesco Zunino, che arrivò da Verona nel 2014 ed è ancora oggi dirigente del commissariato con sede in piazza Gramsci.