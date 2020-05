Misure adottate per la Fase 2, lettori spaccati a metà nel sondaggio

Il 50,99% dei voti è andato al Sì. Un sondaggio davvero sul filo del rasoio quello che ha visto protagonisti i nostri lettori. Alla domanda "Fase 2, sei soddisfatto delle misure adottate?", avete votato in moltissimi. Non è un caso che il Sì abbia vinto sul No per uno scarto di 1,98 punti percentuale.

La fase 2 dell'emergenza coronavirus prevede un allentamento delle misure restrittive che hanno tenuto in lockdown l'Italia dallo scorso 12 marzo. Molti la attendevano e ne sono rimasti soddisfatti.

Tra coloro che hanno votato No c'è chi avrebbe voluto prolungare le misure restrittive della prima fase, ma c'è anche quella parte di lavoratori e imprenditori rimasta a casa in attesa delle altre due date di allentamento: il 18 maggio e il 1 giugno.

Proprio sul secondo ragionamento si innesta il sondaggio di questa settimana: "Aperture anticipate per negozi e ristoranti: sei d'accordo?"

Vi ricordiamo che per votare il nuovo sondaggio c'è tempo fino alle 13 del 14 maggio. Il box per votare è in alto a destra nella Home Page del sito.