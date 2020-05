Nasce il canale Youtube della 'Billi Masi' - Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa

Sono tante le iniziative online nel mondo del canottaggio, ciascuno ha cercato di reinventarsi per non rimanere solo, per continuare a fare squadra, in modo diverso, in attesa di superare questo momento. Anzi, questo periodo ha aggregato realtà sul territorio nazionale e questo può essere solo un aspetto positivo che, anche in futuro, darà ossigeno a questo sport.

In questo panorama, mentre i ragazzi della società Billi Masi Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa continuano ad allenarsi da casa collegandosi online con i loro allenatori e a partecipare a gare “da remoto”, arriva una bella novità: il canale youtube della Società! «Un canale – dice Alessandro Simoncini - che vi farà rivivere le emozioni delle regate, dei Trofei e delle Coppe e delle gare disputate sul nostro fiume, della Navicelli Rowing Marathon e di tante altre iniziative. Trovate il nostro canale su https://bit.ly/billimasi: vi aspettiamo! Abbiamo in serbo altre sorprese, ma le sveleremo un po’ alla volta…»

La Società è anche su Instagram: billimasirowingpisa; fb: VVF Billi Rowing Club Pisa e Twitter: billimasirowing