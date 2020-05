Open day virtuale a Certaldo per i servizi educativi

Non potendo mostrare di persona i locali e le attività, le educatrici dell’asilo nido Arcobaleno, dello spazio gioco “Il Girotondo” e del centro bambini e famiglie “La Tartaruga”, invitano tutte le famiglie con bambini nella fascia 0 – 3 anni a fare un tour virtuale. Sono infatti aperte fino al 15 maggio 2020 le iscrizioni per i servizi educativi per l’infanzia per l’anno educativo 2020-2021.

Tramite il sito internet www.comune.certaldo.fi.it o direttamente sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo o sulla pagina facebook https://www.facebook.com/comunecertaldo sono infatti disponibili due video, uno dedicato all’asilo nido comunale Arcobaleno, l’altro ai servizi Girotondo e Tartaruga, servizi comunali gestiti dalla Cooperativa Arca.

Le tariffe dei centri sono invariate rispetto all’attuale anno educativo e il periodo delle iscrizioni è lo stesso in tutto il territorio del Circondario.

Si segnala che allo spazio gioco “Il Girotondo” ora si può accedere da 12 mesi anzichè da 18 mesi.

Le domande devono essere scaricate dal sito del Comune di Certaldo ed inviate via email o PEC, in quanto gli uffici comunali sono chiusi al pubblico a causa delle disposizioni relative al contenimento del Coronavirus.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa