Poliziotto ucciso a Napoli durante furto a bancomat, il cordoglio della polizia di Empoli

Il segretario Empolese del Siulp Amedeo Maffettone, a nome degli iscritti appartenenti al Commissariato di Polizia di Stato di Empoli, desidera esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia del collega Pasquale Apicella, caduto nell'adempimento del dovere durante il tentativo di furto di un bancomat lo scorso 27 Aprile.

Nel ricordare l’estremo sacrificio di una giovane vita che ha colpito anche la nostra comunità che ha manifestato in più forme, solidarietà e vicinanza, il pensiero non può non andare a quello che è successo due giorni prima del tragico evento, nella frazione di Ponzano nell'Empolese, svegliata, nel cuore della notte, dal rumore di un carro attrezzi che ha letteralmente smurato la cassaforte del bancomat di una banca. Solo il tempestivo intervento degli operatori della Volante del locale Commissariato, accorsi immediatamente sul posto, ha consentito il recupero dell’intera refurtiva.

Così come Apicella che stava accorrendo dove era stato segnalato il luogo dell’avvenuto crimine, i nostri Agenti non hanno esitato un istante, affrontando la scena del tentato furto e inseguendo, come in una fiction, per molti km gli ignoti malfattori. Ogni giorno gli appartenenti alle forze dell'ordine profondono il massimo impegno per garantire sicurezza e incolumità al nostro vivere quotidiano, nelle molteplici situazioni che si presentano; impegno riconosciuto dall’opinione pubblica sempre molto più attenta nell’informarsi e seguire gli eventi di cronaca che vedono coinvolti i nostri agenti. Intendiamo se pur con il cuore gonfio di tristezza e dolore, ringraziare per il sostegno e partecipazione agli appartenenti delle forze dell’ordine, la nostra Comunità, augurandoci che questo sentimento di vicinanza e solidarietà sia sempre più forte e ci accompagni nel nostro sempre più difficile lavoro.

Fonte: Siulp