Posti letto in ospedale, Lista Civica Uniti per Volterra: "Preoccupazione per la riorganizzazione del presidio"

Esprimiamo con la presente una nostra preoccupazione per quel che riguarda la riorganizzazione in atto del Presidio Ospedaliero di Volterra. Come Lista Civica infatti dobbiamo ribadire le esigenze di sicurezza necessarie per la salute dei cittadini dell'Alta Val Di Cecina.

Si è a conoscenza che a breve tempo verranno allocati all'interno del nostro Presidio Ospedaliero 20 posti letto di cure intermedie. Pertanto siamo a chiedere alla Direttrice dell'ASL Nord Ovest Dott.ssa Casati: è vero che i 20 posti letto in arrivo di Cure Intermedie saranno sostitutive di numero 8 unità di altrettanti posti letto per acuti dell'attuale Presidio Ospedaliero? Oppure questi sono una cosa a se stante rispetto alla degenza ospedaliera locale? Ovviamente la preoccupazione di molti cittadini, e così la nostra come Lista Civica sta nella possibilità di scendere dagli attuali 54 posti letto del nostro ospedale a 46. Non entriamo in merito al programmato spostamento dei reparti in corso, però vorremmo garanzie che questa riorganizzazione non porti a tagli di posti per acuti.

Negli ultimi tempi il nostro ospedale ha perso vari medici sia per pensionamento che per trasferimenti. Mentre registriamo difficoltà sempre maggiore a trovare medici disponibili, o indirizzati dall'azienda a salire sul colle volterrano, con conseguenti problemi di organizzazione e programmazione del lavoro. Altro punto da affrontare ma conseguenziale e connesso al precedente è dato dalla mancanza di una terapia intensiva: questa lacuna è molto sentita ed è il principale vulnus al buon funzionamento di tutti gli altri reparti. Uniti per Volterra chiede almeno 3 posti letto di terapia intensiva, come già richiesto dai 4 Sindaci del'Alta Val di Cecina. L'Ospedale di Volterra è un servizio essenziale ed irrinunciabile per l'Alta Val di Cecina ed un'opportunità importante per la Valdera e le zone limitrofi. Consci di questa, attendiamo dalla Direzione Aziendale e dalla Regione Toscana le dovute risposte.