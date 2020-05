Anche a Quarrata riprende il mercato settimanale

Sabato 9 maggio riapre il mercato settimanale in piazza Aldo Moro a Quarrata, limitatamente ai banchi alimentari, così come consentito dalle disposizioni vigenti nazionali e locali.

La riapertura seguirà precise modalità organizzative necessarie per svolgere l’attività in sicurezza e prevenire il contagio.

Dei cinque accessi all’area mercatale rimarranno aperti solo quelli da via Giusti, via San Lorenzo e via Lenzi, che saranno utilizzati sia come via di accesso sia come via di uscita. Saranno invece chiusi gli altri due accessi sul lato del bar Pineta. Tutti i varchi saranno presidiati dalle ore 7,30 alle ore 13,00 dal personale Vab, incaricato dall’Amministrazione comunale.

Rimarrà invariata la distanza di un metro tra ogni banco, ma i clienti dovranno accedervi solo frontalmente e non lateralmente. Le persone avranno inoltre l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal fronte del banco e non potranno toccare la merce, che dovrà dunque essere servita soltanto dagli operatori dei banchi. Su ogni banco dovranno essere affissi dei cartelli realizzati a cura dell’Amministrazione comunale, contenenti le regole da rispettare. Sarà inoltre obbligatorio sia per gli operatori che per la clientela il rispetto del distanziamento sociale e dell'uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti).

Al fine di controllare che tutto proceda nel migliore dei modi, sarà garantita la presenza di due operatori di Polizia Municipale nella piazza per tutto l'orario di svolgimento del mercato.

Tali misure potranno essere oggetto di perfezionamento alla luce dell’andamento della riapertura di sabato.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa